/642770/عمرعصر-يوجه-رسالة-للجماهير-عقب-خسارته-فى-الدور-ربع-النهائي

اعرب عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، عن سعادته وامتنانه بتشجيع الجماهير المصرية له خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، والتى حصد خلالها المركز الخامس، بعد خسارته فى الدور ربع النهائى أمام بطل العالم مالونج لاعب الصين، فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لتنس الطاولة المصرى والعربى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عصر فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": أريد أن أشكر جميع الجماهير على وقوفهم معي طول مباريات البطولة، مالونج لاعب غير عادي كانت مباراة صعبة”.

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وأختتم حديثة: كنت ديما بقول لنفسي اجمد يا عمر كنت عارف إنى جامد عشان إنتم معايا، عايزني ندعم كرة اليد والقدم لان هم ابطال ومش عايزين نحبط أبطالنا عايزين نشجعهم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

كما فشل عبد العزيز محيلبة فى التأهل لنهائي الرماية (حفرة)، بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة، بعدما أخفق في طبقين من 25 في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة 121 من 125 ويودع الأولمبياد رسميا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.