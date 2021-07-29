نورا علي : أداءً مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول مشرفاً وغير مسبوق ويختلف عن البرلمانات السابقة

/642769/نورا-علي--أداء-مجلس-النواب-خلال-دور-الانعقاد-الأول-مشرفا-وغير-مسبوق-ويختلف-عن-البرلمانات-السابقة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مجلس النواب قدم أداءً مشرفاً للغاية وإنجاز غير مسبوق خلال دور الانعقاد الأول يختلف تماماً عن البرلمانات السابقة من حيث أداء النواب والإنجاز والحفاظ على الوقت ، وإدارة الجلسات التى تميزت بهدوء واحترافية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس القامة القانونية والدستورية ، مؤكدة أن المجلس بدأ مهامه بسابقة برلمانية ومشهد تاريخى ظهر بشكل قوى لم نشهده من قبل تحت قبة البرلمان حيث واصل خلاله أعضاء المجلس الليل بالنهار واستطاع المجلس ممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة والاستماع إلى بيانات وزراء الحكومة " 29 وزيراً " عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة وتم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لكى تمارس دورها الرقابى بشكل تفصيلى موسع من أجل المصلحة العامة للمواطنين .

دوت الخليج يرصد ما ذكرته نورا علي فى ختام دور الانعقاد الاول للبرلمان

الادوات الرقابية

وقالت النائبة نورا على لقد كان لأعضاء مجلس النواب نشاطاً ملموساً وجهد كبير خلال هذا الدور حيث حرصوا خلاله على أداء واجبهم الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان واستخدموا أدواتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وتتطرقوا لأهم المشاكل والقضايا التي يتعرض لها المواطنين وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، مما كان لذلك مردود إيجابى قوى على المواطن والشارع .

مبادرة حياة كريمة

وفى هذا السياق وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب تحية تقدير إعزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجازاته الضخمة والمشروع التنموي العملاق " مبادرة حياة كريمة " الذى جاء ليخرج قرى ونجوع ريف مصر من الظلام إلى النور ويحقق نهضة وتنمية حقيقية في مختلف القطاعات لصالح المواطن .

كما وجهت النائبة نورا على تحية تقدير لكل من المستشار حنفى جبالى الذى قاد المجلس خلال دور الانعقاد بخبرته وهدوءه وحفاظه على الوقت ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس القامة والخبرة القانونية ودوره الحيوى الهام تحت قبة البرلمان ، والنائب الوكيل محمد أبو العينين صاحب الخبرة البرلمانية على مدار سنوات طويلة ، والمهندس النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذى نجح بامتياز في تقديم صورة رائعة للممارسة البرلمانية تحت القبة من أجل مصلحة المواطن ، والمستشار أحمد مناع الأمين العام ودينامو مجلس النواب الذى يمتلك الخبرة والكفاءة ويعمل في صمت وتعاون تام مع النواب ونجح فى كسب احترامهم وتقديرهم ، وكذلك كل التحية أيضاً للسادة النائبات ، ونواب المعارضة والأغلبية على ما قدموه من جهد ملموس خلال دور الانعقاد .