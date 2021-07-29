/642763/وأنت-في-المنزل-كيفية-استخراج-بطاقة-الرقم-القومي

أتاحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، استخراج بطاقة الرقم القومي 2021 من المنزل، عن طريق الإنترنت كبديلا عن التوجه إلى مكاتب السجل المدني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

وتقدم وزارة الداخلية، هذه الخدمة حرصا على التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وينشر «دوت الخليج » خطوات استخراج البطاقة من المنزل إلكترونيا:

1- الدخول لموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني من هنا. https://cso.moi.gov.eg/

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل الإقامة.

عقوبات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة في حالة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي، وكذلك في حالة بلوغ الشخص 16 سنة دون استخراج البطاقة الشخصية وذلك طبقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية «يجب على كل شخص يبلغ من العمر الـ 16عامًا، من مواطنين أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».

ونصت المادة 68 من قانون العقوبات في القانون على أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية بالحبس لا يجاوز على 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.