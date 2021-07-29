/642778/مدبولي-يترأس-اجتماع-الحكومة-الأسبوعي-بمدينة-العلمين-الجديدة
يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم 29 يوليو، بترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة
ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.
هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.