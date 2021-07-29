/642778/مدبولي-يترأس-اجتماع-الحكومة-الأسبوعي-بمدينة-العلمين-الجديدة

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم 29 يوليو، بترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.

هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها.