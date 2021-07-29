أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق الثوم 27..والفرولة 6 جنيهات

/642772/أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-الأسواق-الثوم-27والفرولة-6-جنيهات

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور، وتتراوح أسعار الطماطم ما بين 1.50 جنيه و3.50 جنيه للكيلو.

دوت الخليج يرصد اخبار اسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار البطاطس من ١. ١ إلى 50. 3 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٦جنيهات، والفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٣ جنيها، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيها والبسلة من 3 إلى 5 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه، والملوخية من 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر البرتقال السكري بين 3 و4.5 جنيه، والبرتقال البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 6.5 جنيه، وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، والفراولة من 4 لـ6 جنيهات.

وتراوح سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو جرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.