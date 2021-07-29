/642766/وزير-الري-التعاون-بين-مصر-وجنوب-السودان-يعود-بالنفع-المباشر-علي-مواطني-دولة-جنوب-السودان

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، السيد ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لسيادته والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء وزير الموارد المائية المصري والجنوب سوادني

اللجنة الفنية المشتركة

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني ، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين ، ومن جانبه أعرب السيد ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وقد تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع علي مواطني البلدين ، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين.

التنمية المستدامة

وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ابار جوفية

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بإنشاء عدد (٦) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.