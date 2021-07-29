/642765/بمقدار-4-جنيهات-ارتفاع-أسعار-الذهب-وعيار-21-يسجل-792-للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 4 جنيهات بالتعاملات الصباحية، وذلك مع تحرك ملحوظ بسعر اونصة الذهب عالمياً لتصعد إلي 1818 دولار مقابل 1798 دولار بختام جلسات أمس الأربعاء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم الخميس كما ان اسعار الذهب تتأثر فى السوق المحلية طبقا لتأثرها فى بالاسواق العالمية، إضافة غلى أن سعر المصنعية يختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر . أسعار الذهب اليوم وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 904 جنيهات. ووصل جرام الذهب عيار 21 سجل 792 جنيها. وبلغ جرام الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها. الجنيه الذهب 6336 جنيها. أونصة الذهب 1818 دولارا. ومن المقرر ان تشهد اسعار الذهب تغيرات على المستوى العالمي والمحلي، وذلك مع ظهور نتائج اجتماع ومحضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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