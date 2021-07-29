السكة الحديد تخصص شباك صرف تذاكر لذوى الاحتجاجات الخاصة

فى اطار حرص الهيئه على الاهتمام بذوى الهمم فقد قامت الهيئه بتخصيص شباك صرف تذاكر مخصص لهم للحصول على تذاكر السفر فى يسر وبسهوله كما قامت بتوفير عربه جولف بمحطه القاهرة لنقلهم من خارج المحطه الى داخل المحطه والارصفة وكذلك كراسى متحركه بمحطة القاهرة ومعظم محطات الهيئة لخدمتهم وخدمه كبار السن وهى خدمات مجانية تقدمها الهيئة كما أكدت على ضرورة مراعاة عمل رامب مخصص لخدمه ذوى الهمم مع تحديث و تطوير المحطات والهيئه لاتؤلو جهدا لراحه جمهورالركاب

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