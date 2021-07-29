وزير الرى يبحث مع نظيره جنوب السودان برامج مشروعات مخطط تنفيذها بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لسيادته والذى يقوم بزيارة للقاهرة حاليا، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية فى الفترة المقبلة.





وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيرا للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه أعرب ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها لزيارة مصر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.



وتم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع على مواطنى البلدين، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين.



وقال الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.



وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة أنشأت 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.