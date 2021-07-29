أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 29 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 79 رحلة جوية لنقل 8801 راكب لعدد من الوجهات العالمية، وتشمل الرحلات 55 رحلة دولية، و20 رحلة داخلية، فضلًا عن 4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يعقد المجلس العربى للمياه اجتماعا برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض الترتيبات النهائية لانطلاق المنتدى العربى للمياه فى دورته الخامسة، والتى تستضيفها دبى بالإمارات خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل.

القاهرة

تنطلق فعاليات ندوة "واقع الآثار والتراث فى العالم العربى فى ظل التحديات" والتى ينظمها الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية وعميدها الدكتور أحمد محمد رباح وذلك عبر الإنترنت.

القاهرة

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى الكويت لبحث تعزيز الأمن الإقليمى والعلاقات الاقتصادية والسياسة والثقافية بين البلدين.

القاهرة

يواجه الأهلى نادى أسوان فى السابعة مساءً فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا للفنان هشام عباس، على المسرح المكشوف ببلازا المكتبة، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر.