اليوم.. مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، عقد اجتماعاً، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمشروع "سكن كريم"، الذى يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصرى.