كورونا تضرب أولمبياد طوكيو إصابة 24 جديدة.. تفاصيل

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أعلنت اليوم الخميس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 عن 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا متعلقة بالألعاب الأولمبية، من بينهم ثلاثة رياضيين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أبلغت اليوم الخميس عن 24 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، وهي أعلى نسبة خلال 24 ساعة منذ بدء تجميع الإصابات منذ بداية هذا الشهر.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الأولمبياد إلى 193 منذ أول شهر يوليو.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

كما فشل عبد العزيز محيلبة فى التأهل لنهائي الرماية (حفرة)، بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة، بعدما أخفق في طبقين من 25 في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة 121 من 125 ويودع الأولمبياد رسميا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.