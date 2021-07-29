دوت الخليج ينشر حصاد الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب«صور»

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شهد مجلس النواب، نشاطا فاعلا فى الدبلوماسية البرلمانية بالرغم من قصر المدة الزمنية لدور الانعقاد الاول وما فرضته جائحة كورونا من ظروف وتحديات أثرت على العالم أجمع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصاد دور الانعقاد الاول للبرلمان فى مجال الدبلوماسية المصرية

الدبلوماسية البرلمانية

و شارك المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس فى فعاليات، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والتي عقدت يوم 22 فبراير بمقر جامعة الدول العربية ،وتم التوقيع خلالها على بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى منجال الدبلوماسية البرلمانية.

البرلمان الصيني

كما عقد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا افتراضيا معرئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ،وذلك يوم 20 ابريل ، جرى فية تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

كما شارك فى أعمال الجمعية ال 24 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت افتراضيا عن يعد خلال الفترة من 24-28 مايو.

الاتحاد البرلماني الدولي

وشارك المجلس بوفد برئاسة المستشار احمد سعد الدين ،وكيل المجلس وعضوية النائب علاء عابد ،فى أعمال الاجتماع التنسيقيى للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي ، والذي عقد فى دولة الامارات يوم 8 أبريل.

برلمان البحر الابيض المتوسط

وشارك ممثلو المجلس من خلال عدة اجتماعات افتراضية فى البرلمان البحر الابيض المتوسط فى اعمال الجلسة العامة الخامسة عشر للبرلمان ،خلال الفترة من 3-4 يونيو، حيث فاز النائب كريم درويش بمنصب نائب رئيس برلمان البحر الابيض المتوسط.

ونجحت الشعبة البرلمانية فى الحصول على على عدد من المناصب الشاغرة بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث فازت النائبة سحر البزار بمنصب رئيس منتدي البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، كما حازت النائب الدكتورة الدكتورة سحر عطية على عضوية مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما شاركممثلو المجلس فىى أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان الافريقي، التي عقدت فى جنوب افريقيا ، خلال الفترة من 21 من مايو إلى 4 يونيو لدعم أواصر التعاون المشترك معالاشقاء الارفارقة.

وخلال دور الانعقاد الاول استقبل المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس عددا من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية فى مصر، وعددا م رؤساء المجالس التشريعية فى بعض الدول، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعون المشترك بين البلدين، وتبادل تلرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.