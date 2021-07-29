/642758/تاريخ-مواجهات-الأهلي-وأسوان-قبل-مباراة-اليوم

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ذار الأهلي شباك أسوان️ بإحرازه “46” هدفًا، بينما أحرز أسوان في مرمي الأهلي “8” أهداف فقط.

الهداف التاريخي للأهلي أمام أسوان هما حسام حسن ومؤمن زكريا و وأحرز كلًا منهما “4” أهداف.

أكبر نتيجة فوز بين مباريات الفريقين كانت للأهلي حيث تغلب على تماسيح النيل بخماسية نظيفة موسم 2003/2002.

️أخر لقاء جمع الفريقين كان في في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2020/2019 و فاز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ أحرز الأهداف كل من: الأنغولي جيرالدو و وليد سليمان وأليو بادجي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري العام برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المتصدر نادي الزمالك صاحب ال61 نقطة مع تبقي للأهلي مباراتين مؤجلتين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.

غيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي سداسي المنتخب مصر الأولمبي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، كما يغيب وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.