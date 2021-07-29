/642757/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-أسوان-والتشكيل-المتوقع

يحل النادي الأهلي ضيفاً على أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاطٍ فقط.

أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.

تشكيل أسوان المتوقع

عمر رضوان

محمود شبانة - إيمانويل كاربوجي - محمد جابر

عمرو الحلواني - عبد العزيز موسى - هيثم الفيل - أحمد صافي

أحمد الصغيري - أحمد عبد الظاهر - محمد أسامة

التشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - رامي ربيعة

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.

غيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي سداسي المنتخب مصر الأولمبي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، كما يغيب وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.