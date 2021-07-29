الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 24 يناير 2021. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية نقلًا من محافظة الإسكندرية لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة. وأصدر القرار 279 لسنة 2021 بتخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محاغظة كفر الشيخ لصالح القوات المسلحة. كما أصدر القرار الجمهورى رقم 280 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطروح لصالح القوات المسلحة. ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

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