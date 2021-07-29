صحف القاهرة تبرز نشاط السيسى ومتابعة مدبولى للموقف التنفيذى لسكن كريم

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار لبنان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمن الدور الأساسى الذى يقوم به الجيش اللبنانى الوطنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى لبنان، وذلك فى إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقرى ضامن لتماسك واستقرار الدول.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعلى الحلبى سفير لبنان بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب بالعماد "عون" فى زيارته لمصر، فى إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية فى العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلا إليه تحيات الرئيس اللبنانى "ميشيل عون"، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، لافتا إلى تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم لبنان فى جميع المجالات، امتدادا لدور مصر المحورى لحفظ الاستقرار فى المنطقة العربية بأسرها.

وتحت عنوان "السيسى: موقف مصر ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبى مصالح جميع الأطراف من مساعى تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن المائى المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، الدكتور جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزارى المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مؤكداً التقدير الذى يكنه للعلاقات الوثيقة التى تجمعه مع رئيس جنوب السودان، والتى تجسدت فى زيارته إلى جوبا فى شهر نوفمبر الماضي، ومعربًا عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً فى القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عزم مصر على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لجنوب السودان على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر فى دفع عملية التنمية فى قطاعات الإنتاج الزراعى والرى والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادى فى عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجارى والطاقة والبنية التحتية والبترول، معربًا عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول فى جوبا خلال شهر يوليو الجارى بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضى قدماً فى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وشدد الرئيس السيسى على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن فى جنوب السودان كدعامة أساسية وحتمية لأى جهود للتنمية.

وتحت عنوان "وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون المشترك مع قائد الجيش اللبنانى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً البلدين.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومى .

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبنانى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين المصرى واللبنانى فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لسكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمةّ"، أوضحت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشروع الذى يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصرى.

وأكد أهمية الانتهاء من حصر كافة الأراضى اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع "سكن كريم"، والإسراع فى معدلات تنفيذه، بما يسهم فى توفير هذه الوحدات فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت "المنشاوى" إلى قطع الأراضى التى تم تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية، موضحة أنه جار تدقيقها، تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "جهتى التنفيذ"، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال 72 ساعة على أقصى تقدير سيكون هناك إحداثيات الأراضى التى تم توفيرها على مستوى المحافظات، وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضى المتاحة التى تم توفيرها فى عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضى على الطبيعة للوقوف على مدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع.

وفى صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "وزير الكهرباء فى روسيا لتدشين تصنيع أول معدات المحطة النووية"، أوضحت الصحيفة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجه أمس الأربعاء، على رأس وفد فنى رفيع المستوى إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة فنية لحضور مراسم الاحتفال المصرى الروسى، لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصرى بناء على الدعوة الموجهة إليه، للمشاركة فى هذا الحدث الهام وهى مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية «Core Catcher».

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها اليوم، إلى أنه عقد خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة، وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، وذلك فى إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

ويعقد شاكر خلال الزيارة مع أليكسى ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية روزأتوم، لاستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها، بالإضافة لزيارة مجموعة من الشركات الروسية المسئولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية.

وعقب قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، وتحت عنوان "نهضة الغنوشى تتلقى تمويلات من الخارج"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن المتحدث الرسمى باسم القضاء الاقتصادى والمالى فى تونس محسن الدالي، أمس الأربعاء، قوله إنه تم فتح التحقيق مع 3 أحزاب بالساحة السياسية التونسية وهى حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونس، بشأن تلقى أموال من الخارج لدعمهم فى الانتخابات.

وقال المتحدث فى تصريحات صحفية، إن القضاء سيصدر إجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

كان الرئيس التونسى، قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات، مساء الأحد الماضى منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد الماضى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل شهر.

وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.

وتحت عنوان "المنتخب الأوليمبى المصرى يطيح باستراليا ويواجه البرازيل فى ربع النهائى"ّ، أكدت صحيفة "الأهرام" أن المنتخب الوطنى الأوليمبى حقق إنجازا مهما أمس بالتأهل إلى ربع نهائى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا فى اليابان بعد الفوز على استراليا بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد ياسر ريان، وعمار حمدى.

ووضع الفوز المنتخب الوطنى فى وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الإسبانى المتصدر بخمس نقاط، وسيواجه الفراعنة بعد غد السبت المنتخب البرازيلى فى دور الثمانية فى تحد جديد وصعب للكرة المصرية التى ارتفع سقف طموحها للوصول إلى أبعد نقطة فى مشوار الأوليمبياد.

وفى الثانوية العامة، أبرزت صحيفة "الأهرام" أراء طلاب الثانوية العامة حول مادة الديناميكا، وتحت عنوان "أسئلة الديناميكا للثانوية طويلة وغير مباشرة"، أوضحت الصحيفة أن معظم طلاب الثانوية العامة اشتكوا من أن أسئلة امتحان الديناميكا طويلة وغير مباشرة وأن الوقت المخصص للإجابة غير كاف.

وسادت حالة من الضيق وسط جروبات أولياء الأمور فى الفيسبوك، بسبب الامتحان، وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 3 حالات غش بمحافظات قنا وأسيوط وبورسعيد.