نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تتجاوز 60% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، كذلك الأمر على كافة الطرق الدائرية فيما عدا أعلى منطقة الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مترو الجامعة بشارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل المتجه لمترو الدقى، وأيضا عند كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم والمتجه لمناطق الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى المطرية القادم من الكابلات والمتجه لمصر الجديدة والتجنيد، لذلك يفضل سلوك كوبرى سراى القبة، كذلك الأمر أيضا عند كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العينى، كما أن هناك أحجاما أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية ومتجه إلى الفنجرى، فضلا عن وجود بعض الكثافات عند كورنيش النيل القادم من ماسبيرو والمتجه إلى التحرير.

وأشار أيضا إلى وجود بعض الأحجام المرتفعة بمنزل كوبرى التسعين القادم من محور المشير ومتجه لمناطق القاهرة الجديدة، مفضلا سلوك محور الثورة أو طريق السويس، أما جميع الكبارى الأخرى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد.