/642755/ماجى-عشماوي-تودع-تصفيات-رماية-التراب-فى-المركز-الـ22-في-أولمبياد-طوكيو

ودعت الرامية ماجي عشماوي منافسات تصفيات الرماية حفرة، بعد احتلالها المركز الـ22 بـ113 نقطة من أصل 125، لتودع المنافسات، حيث تتأهل أول 6 متنافسات للنهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت ماجى عشماوى أنهت الجولة الرابعة بـ22 طبقا ليصبح مجموعها 89 من أصل 100 قـبـل الـجـولـة الأخيرة احتلت بها المركز الـ24 من أصل 26 فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

كما فشل عبد العزيز محيلبة فى التأهل لنهائي الرماية (حفرة)، بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة، بعدما أخفق في طبقين من 25 في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة 121 من 125 ويودع الأولمبياد رسميا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.