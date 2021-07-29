/642753/طوكيو2020-منتخب-سيدات-سلاح-الشيش-ينافس-على-المركز-السابع

خسر منتخب سيدات سلاح الشيش من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري

خسر منتخب سيدات مصر لسلاح الشيش في مباراة التأهل لتحديد المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وخسر منتخب مصر المكون من (نورا محمد ونهي هاني ويارا الشرقاوي) صباح اليوم /الخميس/ أمام اليابان بنتيجة (45 -27) ليتوجه إلى مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب المجر في وقت لاحق من اليوم.

وكان منتخب السيدات قد خسر أمام منتخب روسيا المصنف الأول على العالم في دور الـ 16 بنتيجة (45-21).

يذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم مع نظيره الأسترالى فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو الجاري في الساعة الواحدة مساء، على استاد مياجى.

وحل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد سابورو دومى.

وفى المقابل، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.