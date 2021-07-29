الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى وجود موجة شديدة الحرارة خلال هذه الفترة، حيث يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، والتى تصل على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة.

حالة الطقس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.