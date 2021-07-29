حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30-7-2021
مهنياً: تتلقى أخباراً جيدة أو محظوظاً في المفاوضات ، تحقق نتيجة مرضية ، تثبت مركزك أو تغلب على منافس.
عاطفياً: سيكون لديك يوم ممتع للغاية ، مليء بالمفاجآت ، تكون سعيدًا مع من تحب وتعيش في جو رومانسي حالمة.
صحياً: أنت شخص تفهم أبعاد كل خطوة تخطوها وهذا ما يلاحظه الجميع بعد فقدان الوزن الزائد.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 30-7-2021
مهنياً: أصبحت المواجهة مع بعضهم حتمية ، خاصة وأنك جاهز في كل المجالات ، لكن التسرع يجعلك ترتكب أخطاء.
عاطفياً: يمكن أن تشعر بالارتياح إذا عبرت للشريك عن حقيقة مشاعرك ، وهذا يساعدك على أن تكون أكثر ثقة بكل شيء قبل اتخاذ الأحكام المسبقة حتى لا تضطهده.
صحياً: حاول أن تتمتع بمناخ جيد ، لأن الطبيعة أفضل علاج للتوتر في العمل.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 30-7-2021
مهنياً: تسمع استجابة لطيفة وتعرف لقاءً ناجحاً ، كرر المحاولة ، خاصة إذا كانت تتعلق بدعم خارجي أو زيادة في الراتب أو الأرباح.
عاطفياً: تطورات مفاجئة تتطلب اهتمامك بالشريك ، أو أنها مجرد حاجة للحوار وعدم المبالغة في الهواجس.
صحياً: لا تتوقع من أي شخص أن يهتم بصحتك باستثناء من يهتم بك وخاصة شريك حياتك.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 30-7-2021
مهنياً: هذا اليوم يتحدث عن موقف يهمك ، وأنت تقنع بعض الزملاء بأفكارك وتوجهاتك ، وتصل إلى حلول وأنظمة.
عاطفياً: احذر من الانجراف إلى الأفكار والمشاعر السلبية ، حتى لو واجهت تحديات واستفزازات من أجل بناء علاقة بينك وبين شريكك.
صحياً: يجب أن تهتم معدتك الحساسة بجودة الأطعمة وتقليل تلك التي تسبب لك مشاكل صحية.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 30-7-2021
مهنياً: يأتيك القمر المتحرك في برجك بأخبار سارة ، ويمكنك أن تحقق شيئاً تفتخر به ، أو تسمع عن تطور يحدث في حياتك المهنية أو الشخصية.
عاطفياً: تمر بلحظات رائعة وداعمة من جانب الشريك ومعظم من تقابلهم في حياتك اليومية ، فتزداد ثقتك بنفسك وتشعر بالراحة.
صحياً: يبدو أنك في حالة سعادة دائمة ونشاط غير عادي من جانبك ، والسبب في ذلك هو ممارسة الرياضة اليومية والاهتمام بجودة نظامك الغذائي.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30-7-2021
مهنياً: النوايا تجاهك ليست بصحة جيدة ، وبالتالي فإن الحكمة واجب وتوفر عليك الكثير من المتاعب وهو أمر ضروري لك اليوم ، خاصة وأن العديد من المزايا تنتظرك.
عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أي منكما ويمكن أن يؤدي إلى مواجهات غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى الانفصال وربما الانفصال.
صحياً: أنت عنيد في قراراتك الواعية ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحتك.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-7-2021
مهنياً: خذ الوقت الكافي لإكمال عمل مهم لم تتمكن من إكماله في الماضي وابدأ في مشاريع جديدة قريبة من قلبك وليست كبيرة لأنك تفي بمسؤولياتك.
عاطفياً: علاقتكما مع الشريك جادة ، وكلاكما يشرع في رحلة الزواج وبناء الأسرة على أساس واضح ، والثقة المتبادلة هي الأساس الأساسي.
صحياً: لا تخيب ظن كل من يدعوك للذهاب في رحلة على الطبيعة ، فهي مفيدة لك
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-7-2021
مهنياً: في أغلب الأحيان يكون الخوف مجرد وهم يؤدي حتماً إلى التردد ، لذا حاول التغلب عليه بقليل من الصبر والإيمان.
عاطفياً: اتخذ قرارك بتحسين وضعك العاطفي ، وإذا كنت بمفردك فسوف تفرح في ازدهار العلاقات ولن تعاني بعد اليوم من الشعور بالوحدة.
صحياً: اقتنعت أخيراً بتدهور الوضع الصحي الذي وصلت إليه بسبب الإهمال والتهور.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 30-7-2021
مهنياً: يوم دعم ومصدر على جميع المستويات يغذيك بطاقة كبيرة ويثير فضولك ويأخذك من مكان إلى آخر لشرح مشكلة أو فكرة للترويج لمنتج ما.
عاطفياً: أنت تواجه صعوبة في العلاقة العاطفية وقد تتعامل مع الشريك بقسوة أو قسوة ، لذا احذر من ذلك.
صحياً: حاول أن تمشي في الطبيعة لتريح نفسك وتتخلص من مخاوف العمل المتراكمة.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 30-7-2021
مهنياً: الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياً ، لذا ينصح بالاستفادة منها لتحقيق طموحك المهني.
عاطفياً: لك الحق في القلق بشأن تصرفات الشريك ، لكن توضيح الأمور هو الطريقة الأنسب لاستمرار العلاقة.
صحياً: لا تعتمد على الآخرين في إخبارك بما هو الأفضل لك من الناحية الصحية ، ولكن استشر المختصين.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30-7-2021
مهنياً: يوم متقلب يضعك أمام خيار دقيق ويربكك في قرار يجب أن تتخذه وتمارس الاستقلالية والميل إلى الارتقاء والرفض والثورة.
عاطفياً: أنت تضحي بحبك للانخراط في الأجواء الاجتماعية وحضور الاجتماعات مع الأصدقاء وتفضل التركيز على مهامك المهنية والعملية.
صحياً: التوازن في كل شيء مفيد ، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة ، إذا كنت توازنين بين عملك وممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30-7-2021
مهنياً: تقدمك في الوظيفة يتحدث عن إمكانية احتلال منصب مهني مهم كترقية لك تقديراً لجهودك وتألقك.
عاطفياً: لا تكن أنانيًا ، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجًا بعد كل السنوات التي قضيتها معًا.
صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك ، ولكن حاول ممارسة الرياضة.
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