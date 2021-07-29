فيديو .. الرى : النيل فى ارتفاع متزايد .. ونتابع كل نقطة مياه من المنبع

جدة - نرمين السيد - قال رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إن المؤشرات تشير إلى أن فيضان النيل هذا الموسم أعلى من المتوسط، مشيرًا إلى استمرار المتابعة لتحديد حجمه والتعامل مع أى كمية مياه ترد منه.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن وزارة الرى لديها مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، وإنه من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية يمكن معرفة كمية المياه المتوقع سقوطها على الهضبة الإثيوبية، وباقى منابع النيل، وبالتالى متابعة كل نقطة مياه من المنبع وصولا إلى بحيرة السد العالى. وأكد أنه ليست هناك أى مؤشرات تدل على نقص فى كمية المياه التى تصل إلى مصر، على خلفية الملء الثانى لـ سد النهضة، كما أن المياه حتى الآن لا تزال فى ارتفاع متزايد، وفقًا لنتائج تتبع مناسيب المياه فى منابع النيل، كما أن بعثة الرى المصرية فى الخرطوم تتابع مناسيب المياه على امتداد نهر النيل من السودان وجنوب السودان وأوغندا.

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