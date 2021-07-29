فيديو - الفلوس بتولع لوحدها والعفش سليم .. سوهاجى يروى لحظات الرعب فى منزله

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلام شريف عامر، على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية: "تم حرق 80 ألف جنيه مصرى وعملة كويتية وجواز سفر من تلقاء نفسهم!!".

وتابع: "أنا دلوقتى بجهز بنت أخويا ودى فلوس التجهيزات، وكانت موجودة فى الدولاب وفجأة الدولاب ولع لوحده.. والغريبة إن مكان الفلوس بس اللى ولع والدولاب كله سليم!!".

واستطرد إسماعيل محمد: "الفلوس موجودة من يومين بس واللى حصل لا يصدقه عقل .. البيت بيحصل فيه حاجات زى دى كتير.. دى المرة الخامسة البيت يولع فيها بالشكل ده".

ولفت إلى أنه قام قام بتحرير محضر فى النيابة، وسيتم معاينة مكان الحادث.