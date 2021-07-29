جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلام شريف عامر، على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية: "تم حرق 80 ألف جنيه مصرى وعملة كويتية وجواز سفر من تلقاء نفسهم!!".
وتابع: "أنا دلوقتى بجهز بنت أخويا ودى فلوس التجهيزات، وكانت موجودة فى الدولاب وفجأة الدولاب ولع لوحده.. والغريبة إن مكان الفلوس بس اللى ولع والدولاب كله سليم!!".
واستطرد إسماعيل محمد: "الفلوس موجودة من يومين بس واللى حصل لا يصدقه عقل .. البيت بيحصل فيه حاجات زى دى كتير.. دى المرة الخامسة البيت يولع فيها بالشكل ده".
ولفت إلى أنه قام قام بتحرير محضر فى النيابة، وسيتم معاينة مكان الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - الفلوس بتولع لوحدها والعفش سليم .. سوهاجى يروى لحظات الرعب فى منزله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.