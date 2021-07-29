الإسكان الاجتماعى : توفير 370 ألف وحدة منذ 2014 لمحدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لـ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يعمل منذ عام 2014 واستطاع توفير وحدات سكنية لـ 370 ألف أسرة مصرية بمعدل ائتمان من البنوك بلغ 37 مليارا و500 مليون جنيه.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "التاسعة"، والذى تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، عبر القناة الأولى المصرية. وأشارت إلى أن الإعلانات التى تطرحها وزارة الإسكان تحظى بثقة المواطنين وعليها إقبال شديد، لافتة إلى أن الوحدات السكنية التى تنفذها الدولة المصرية حلت أزمة الإسكان فى البلاد، فضلاً عن أنها لها مردود اقتصادى كبير يتم من خلال تشغيل أيدٍ عاملة فى عملية التنفيذ والصيانة. وأكدت المهندسة مى أن الوحدات السكنية مدعومة بشكل أكبر فى مشروع الإسكان الخاص بمنخفضى الدخل، ومن حيث متوسطى الدخل تباع بالتكلفة وغير متضمنة سعر الأرض.

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