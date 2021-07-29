/642752/تلاميذ-مدرسة-استقبلوهم-بالورود--وفد-محلية-النواب-يتفقد-مسار-العائلة-المقدسة-بالغربية

شهد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وضع "يافطة" باسم الشهيد فضل الله بالمحلة الكبرى، على مدرسة الشهيد عقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله شامة الرسمية للغات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، وبمشاركة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سامية توفيق، زوجة الشهيد محمد إبراهيم فضل الله شامة.

واستقبل مسئولي المدرسة وعدد من التلاميذ الوفد البرلماني بالورود، وعمل مجموعة من الاستعراضات بمشاركة أبناء الشهيد الراحل محمد إبراهيم فضل الله شامة.

من جانبه وجهت سامية توفيق، زوجة الشهيد محمد إبراهيم فضل الله شامة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشكر للمحافظ وأعضاء البرلمان الذين شاركوا.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ذلك أقل تكريم للشهداء تقديرا لما بذلوه من جهود لخدمة تراب هذا الوطن.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موجها التحية لكل رجال القوات المسلحة على ما يقومون به من دور في خدمة الوطن.

كما وجه التحية لكل شهداء الوطن من القوات المسلحة على ما قدموه فداء للوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة في الوقت الذي قدمت فيه العديد من الشهداء، تواصل دورها في التنمية والبناء.

وتفقد الوفد البرلماني، مسار العائلة المقدسة بسمنود، ولقاء كهنة الكنيسة، وكذلك مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية.