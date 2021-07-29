انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الصيفية حتي 1 اغسطس 2021 بخصومات تصل إلى 42% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور اليوم، تنطلق تحت شعار “عروض صيفية اكبر”. وتتضمن العديد من المنتجات الهامة بخصومات مميزة، تصل إلى 42% خصم على المنتج الواحد. وعليه نتناول معكم مجلة العروض والتخفيضات المقدمة في هذا التقرير، كما نتطرق إلى بيان عروض الـ weekend offers، والتي تبدأ اليوم 29 يوليو الجاري، وحتي مطلع الشهر القادم 1 اغسطس.

عروض كارفور الصيفية

تتضمن العروض الترويجية لهذا السيزون، باقة من أهم المنتجات المرغوب فيها وعليها اقبال شديد من المواطنين. لذلك حرصت إدارة هايبر كارفور مصر على تضمنها داخل العروض، وذلك تيسيراً على عملاء الهايبر، والتي تتمثل في؛

– منتجات التنظيف، مثل دوني منعم ملابس.

– منتجات غذائية منها؛ برجر امريكانا برجر بيف 30 قطعه.

– كوكي بيف هوت دوج 30 قطعه.

– بابيا تواليت 5+1 بكرة.

– رومانس مناديل وجه.

– فيبا غسيل اطباق 4 لتر.

– هيد اند شولدرز شامبو للشعر مضاد للقشرة.

– دورو صابون سائل لليدين.

– امريكانا تونه قطع.

وغيرها من المنتجات الهامة التي تحتويها، مجلة عروض كارفور 2021, والتي يمكنك التعرف عليها الآن؛

عروض الـ weekend offers

أطلقت كذلك شركة كارفور مصر، عروض الويك إند اوفرز، والتي تتضمن العديد من أنواع الشاشات الذكية. وتتضمن عروض خصومات مميزة تناسب الجميع، حيث قد تصل نسبة الخصم على الشاشة الواحدة إلي 21% خصم. وعليه نعرض لكم كتالوج عروض كارفور للويك اند، وللمزيد يمكن دخول رابط موقع كارفور الرسمي، أو الاتصال على؛ 16061, والان تعرف على مجلة العروض والتخفيضات؛