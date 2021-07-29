جعفر والجندى وأبوعمرة وسليم.. قيادات بالداخلية حازوا على ثقة الوزير

جدة - نرمين السيد - وتضمنت حركة التنقلات تجديد وزير الداخلية، الثقة فى كل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، واللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.

يذكر أن حركة تنقلات الشرطة 2021، تضمنت ترقيات لعدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة 2017 لرتبة النقيب.

وأشارت الوزارة إلى أن حركة التنقلات الجديدة تتضمن عددا من القطاعات الأمنية المهمة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، بالإضافة إلى الاعتماد على القيادات والعناصر الأمنية المشهود لها بالكفاءة، كما سيتم تصعيد عدد من الضباط للرتبة الأعلى، وراعت الحركة الظروف الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية.