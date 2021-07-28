/642750/منافسات-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-الخميس-تفاصيل

تستأنف البعثة المصرية منافستها فجر الخميس بمواجهات متعددة في يوم تسعى فيه البعثة للتقدم في المنافسات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الشراع

على بدوى في منافسات لعبة فردى ليزر السباق الـ 7 ..5:05 صباحا

خلود منسى في منافسات لعبة فردى ليزر راديال السباق الـ 7 ..5:15 صباحا .

التجديف

عبد الخالق البنا في منافسات لعبة فردى اسكيف نصف نهائى .. 4:50 صباحا .

الجودو

رمضان درويش في منافسات لعبة الجودو أمام بطل باكستان فى وزن 100 كجم ..4 صباحا

الملاكمة

يسرى رزق أمام بطل كازاخستان فى وزن + 91 كجم .. 11:51 صباحا.

السباحة

يوسف رمضان في منافسات مسابقة 100 م فراشة ..12:51 صباحا .

الرماية

ماجى العشماوى في منافسات حفرة سيدات..2 صباحا

عبد العزيز محيلبة في منافسات حفرة رجال..2:50 صباحا

أحمد زاخر في منافسات حفرة رجال ..2:50 صباحا

السلاح

فريق سيدات الشيش في منافسات 3:50 صباحا .

ويعرض دوت الخليج جميع منافسات المصريينن التي أقيمت اليوم في أولمبياد طوكيو2020:

- المنتخب الأولمبي

نجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

حقق منتخبنا الأولمبي الفوز على نظيره منتخب أستراليا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

- منتخب اليد

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو2020 في لقاء شهد تألق واضح من أبناء النيل علي الأراضي اليابانية.

- منتخب سلاح السابر

حقق المنتخب الوطني لسلاح السابر إنجازا تاريخيا، بعدما تمكن من حصد المركز الخامس عقب الفوز على منتخب إيران بنتيجة 45/24، ضمن منافسات المباراة التصنيفية.

- حقق عمر عصر إنجازا تاريخيا بتخطيه منافسات الدور ثمن النهائي في فعاليات تنس الطاولة، ولكن لم تكتمل الفرحة، حيث تعرض عصر إلى الهزيمة على يد نظيره الصيني ما لونج، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لكنه استطاع حصد المركز الخامس لأول مرة في تاريخ طاولة الفراعنة.

الوجه السيئ لليوم

- ودعت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، منافسات سباق 100 متر حرة، وذلك بعدما أنهت التصفيات بزمن قدره 55,74 ثانية لتحتل المركز الـ33 وتودع السباق، وحسب قانون الأولمبياد يتأهل أول 16 لاعبة فقط.

- الثنائي أحمد عبد العزيز محيلبة، وأحمد زاهر، يودعان منافسات رماية الحفرة، بعدما احتل أحمد عبد العزيز محيلبة المركز الـ 9 بـرصيد 73 نقطة، فيما جاء ترتيب أحمد زاهر في المركز الـ 22 بـرصيد 71 نقطة.

- خروج أمل آدم لاعبة القوس والسهم، مبكرا من منافسات الفردي في الدور الـ64، عقب الخسارة أمام الكورية "مينهي جانج" بنتيجة 6/0. وكان زميلها يوسف طلبة قد ودع المنافسات من نفس الدور بعد خسارته أمام الكازاخستاني دينيس جانكين بنتيجة 6 - 4.

- غادر محمد صفوت، لاعب منافسات التنس، بعد هزيمته في الدور الأول بنتيجة 2-0 أمام لاعب كولومبيا دانيل جالان.

- خسر عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة ضد البريطاني بنجامين وايتتاكر 5/0 ضمن دور الـ16 لوزن 75 كجم إلى 81 كجم في الملاكمة.