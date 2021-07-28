نشرة أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: رسمياً التعاقد مع أوجستي.. ختام تدريبات الفريق قبل لقاء أسوان.. تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ.. شهادة الأهلي الرياضية.. موسيماني يعلن قائمة الفريق

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو، على العديد من الأحداث الحاسمة داخل وخارج القلعة الحمراء، في مختلف الألعاب بالنادي الأهلي، قبل لقاء أسوان بالغد في الدوري الممتاز، والتي أعلن في الساعات الماضية الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، عن قائمة الفريق أمام أسوان، في غياب السداسي المنضم للمنتخب الأولمبي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث النادي الأهلي على مدار الساعة خلال اليوم، قبل لقاء أسوان بالدوري.

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع أوجستي

كشف النادي الأهلي عن التعاقد بشكل رسمي مع أوجستي بوش المدير الفني السابق للزمالك والملقب بصانع سلة القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

الأهلي يختتم تدريباته قبل لقاء أسوان

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

حكم مباراة الأهلي وأسوان

كشفت لجنة التحكيم بالأتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في لقاء الدوري الممتاز، والذي يتولا قيادتها الدولي محمد عادل.

معلق مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ

قال عبد الحفيظ إنه حرص على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمباريات القوية التي تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وأضاف مدير الكرة أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة في جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى في مشوار الأهلي للدفاع عن لقب الدوري.

وأشار عبد الحفيظ في اجتماعه باللاعبين إلى ثقته في إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الأهلي في الدوري خلال الفترة المقبلة.

شهادة الأهلي الرياضية

أعلنت إدارة النادي الأهلي فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين، الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر.

ومن المقرر أن تكون الدراسة في البرنامج لمدة 6 أسابيع تبدأ من 18 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 نوفمبر، ويتيح فرصة الاشتراك لـ30 متدربًا مع وجود خصم 20% لأعضاء النادي.

قائمة الأهلي أمام أسوان

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي.