وعاظ الأزهر يحذرون من الدعوات الهدامة لزعزعة الأسرة تحت مسميات هابطة

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمانة العامة للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، أن وعاظ الأزهر واصلوا انتشارهم بشكل مكثف فى مناطق متنوعة بمدن ومحافظات الجمهورية تنفيذًا لفعاليات الحملة التوعوية التى أطلقها المجمع الأسبوع الجارى بعنوان: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، وذلك لمواجهة ظاهرة العنف الأسرى والدعوة للترابط والتكاتف من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى.





وتواجد الوعاظ، وفقا لبيان صحفى، على مدار ثلاثة أيام داخل مراكز الشباب وعقدوا مجموعة من الحلقات النقاشية مع الرجال والسيدات حول كيفية تحقيق الاستقرار الأسرى وعدم الاستجابة لأية دعوات من شأنها أن تهدد بقاء هذه الروابط المجتمعية والأسرية، كما شملت تلك اللقاءات بعض الدروس داخل المساجد وأماكن التجمعات الأسرية. ووجّه وعاظ الأزهر، مجموعة من الرسائل المركزة فى أثناء لقاءاتهم المباشرة، حيث أكدت تلك الرسائل على أن الأسرة هى أساس بناء أى مجتمع، بل داعم رئيس لرقى هذا المجتمع وقيامه، وأن محاولة إثارة الفتن بين أفرادها لا يتفق مع ما أمرت به شريعتنا السمحاء، كما حذر وعاظ الأزهر الجمهور من الانجرار خلف الدعوات الهدامة التى تسعى لزعزعة الأسرة تحت مسميات هابطة.

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