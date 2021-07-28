حماية المستهلك يعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفى ويحذر من العروض الوهمية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021، على أن يستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، بعد إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات الصيفية.





وأكد حسام الدين أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية، سيقومون بالمرور على المحلات، للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة، وإعلان المحلات المشاركة فى الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض، والالتزام بنسبة الخصم المعلنة، وحصول هذه المحلات على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة فى نطاق دائرتهم.

وأضاف أن المرصد الإعلامى لدى الجهاز، سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى على السوشيال ميديا، للتأكد من جدية التخفيضات، وفى حالة التلاعب فى نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى مليونى جنيه، باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة.

وطالب المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء "أونلاين".

وحذر أيمن حسام الدين التجار من التلاعب فى المنتجات أو تقديم عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية، خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز، ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف: سيقوم الجهاز بتلقى شكاوى المستهلكين ضد أى مخالفات فى الأسواق، من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أى خط أرضى، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى، الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك أو من خلال الواتس اب على الرقم 01577779999.