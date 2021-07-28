إنارة منشآت الرعاية الصحية بالأزرق احتفالًا باليوم العالمى للالتهاب الكبدى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنارة عدد من المنشآت الصحية التابعة لها اليوم ببعض محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الوبائى والذى يوافق 28 يوليو من كل عام.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المنشآت التى تمت إنارتها اليوم باللون الأزرق، تشمل مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، والمجمع الطبى بالإسماعيلية، وكذلك مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء. ولفتت الهيئة، إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية، وأولها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، كانت نقطة تحول للمنظومة الصحية فى مصر بالكشف المبكر عن العديد من الأمراض وعلاجها والحد من انتشارها والوقاية منها، كما كانت نواة لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيقها إنجازات ملموسة على أرض الواقع بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بخدمات المنظومة فى مختلف محافظات مصر سالفة الذِكر كأحد أهداف رؤية مصر 2030. وأكدت الهيئة، انتشار الحملات التوعوية لها لتعزيز الوعى بأسباب وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأمراض والفيروسات وأعراضها وكيفية الوقاية منها وتجنب مخاطرها أو مضاعفاتها، على صفحات الفيسبوك الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعى الرئيسية والفرعية بالمحافظات، والتى لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات والخدمات الطبية والعلاجية والتوعية بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة والمتابعة الطبية الدورية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.

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