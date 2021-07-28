فيديوجراف.. أرقام مهمة فى معركة تعمير أرض الفيروز

جدة - نرمين السيد - تشهد مناطق وسط وشمال سيناء، العمل على قدم وساق، للانتهاء من إنشاء 11 تجمعًا تنمويا تقع فى نطاق مركزى الحسنة ونخل، بالإضافة إلى 5 تجمعات فى الكيلو 61 والدفيدف والنوافعة وخشم القاد.





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