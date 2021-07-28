/642747/في-إطار-المشاركة-المجتمعية-البناءة-مرثا-محروس-تشارك-في-رحلة-نيلية-لابناء-دور-الرعاية-التابعة-لإدارة-التضامن-بالزيتون

هذا وحضر اليوم نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليمنضس الأسقف العام، الهجانة وألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وتوابعها، القاهرة، والقمص بيجول مسعد كاهن كنيسه السيده العذراء مريم بالزيتونوالقمص بطرس جيد كاهن كنيسه العزراء مريم بالزيتون، محمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، الأستاذة اميمة رفعت مدير إدارة التضامن بحي الزيتون.

هذا ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، وإنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة- محافظة القاهرة.