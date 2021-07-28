- 1/3
- 2/3
- 3/3
/642747/في-إطار-المشاركة-المجتمعية-البناءة-مرثا-محروس-تشارك-في-رحلة-نيلية-لابناء-دور-الرعاية-التابعة-لإدارة-التضامن-بالزيتون
شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن في رحلة نيلية لابناء دور الرعاية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون والتي اقامتها كنيسة العذراء مريم بالزيتون لكل أطفال دور الرعاية في صورة حقيقية تعكس روح المواطنة والمشاركة المجتمعية البناءة.
هذا وحضر اليوم نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليمنضس الأسقف العام، الهجانة وألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وتوابعها، القاهرة، والقمص بيجول مسعد كاهن كنيسه السيده العذراء مريم بالزيتونوالقمص بطرس جيد كاهن كنيسه العزراء مريم بالزيتون، محمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، الأستاذة اميمة رفعت مدير إدارة التضامن بحي الزيتون.
هذا ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، وإنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة- محافظة القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في إطار المشاركة المجتمعية البناءة.. مرثا محروس تشارك في رحلة نيلية لابناء دور الرعاية التابعة لإدارة التضامن بالزيتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.