/642746/تعليق-مثير-من-اللجنة-الأولمبية-على-صعود-منتخب-القدم-لدور-الـ-8

أبدي هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، سعادته بفوز منتخبي بلاده لكرة القدم واليد علي أستراليا واليابان على التوالي، اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بأولمبياد طوكيو.

كما أشاد حطب في تصريحات تليفزيونية، اليوم، بمستوي عمر عصر، لاعب تنس الطاولة المصري، والأداء المشرف الذي قدمه قبل الخروج أمام بطل العالم الصيني ما لانج.

تصريحات هشام حطب

وأضاف حطب: "راض عن النتائج التي فاقت التوقعات، وما زال لدينا أمل في إحراز ميداليات خلال المنافسات المقبلة.. الرهان سيكون على مشاركات منتخبات مصر المقبلة".

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه يأمل في تحقيق أبطال المصارعة نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد حطب تفاؤله بقدرة منتخب مصر الأولمبي على تخطي مباراة البرازيل السبت المقبل، في دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بنجاح.

يذكر أن مصر تمتلك ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو حاليا عن طريق ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.

مشوار عمر عصر في اولمبياد طوكيو 2020

تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على نظيره السويدي ماتياس فالك، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة تنس الطاولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/3، لصالح عمر عصر، ليحقق إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصرية، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

التقى عمر عصر في الدور ثمن النهائي مع نظيره التايوني يوان تشونج، وحقق خلالها عصر الفوز في الشوط الحاسم، بعد التعادل 3/3، وانتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عمر عصر، وتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واخيرا التقى مع منافسه الصيني ما لونج، في الدور ربع النهائي

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.