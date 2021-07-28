/642745/ثقة-وزير-الداخلية-مستمرة-فى-مساعده-للأمن-العام-للعام-الرابع-علي-التوالي

تضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 تجديد الثقة باللواء علاء الدين سليم كمساعدا لوزير الداخلية للأمن العام، وذلك للعام الرابع علي التوالي منذ تعيينه في يوليو 2018،وذلك لجهوده المقدرة علي مدار الفترة الماضية مهمة فى القضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الجريمة بمختلف محافظات الجمهورية.

ثقة وزير الداخلية مستمرة فى مساعده للأمن العام للعام الرابع علي التوالي

حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، مع الحفاظ علي الكفاءات والخبرات التى تخدم منظمة الأمن فى مصر.

أبرز مؤشرات حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 تضمنت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وجاء تجديد الثقة فى اللواء علاء سليم لنجاحاته الكبيرة فى القضاء على الجريمة منذ توليه قطاع الامن العام ، حيث نجح فى تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى القضاء على البؤر الاجرامية والمشهورة بتجارة المخدرات والتى كان ابرزها بؤرتى السحر والجمال وبحيرة المنزلة كما نجح قطاع الامن العام خلال السنوات الماضية فى تحجيم معدل الجريمة فى المناطق الخطرة من خلال الحملات الامنية المكبرة التى كانت تستهدف المناطق الخطرة بمحافظات القليوبية والاسماعيلية ومحافظات الصعيد .

ثقة وزير الداخلية مستمرة فى مساعده للأمن العام للعام الرابع علي التوالي

وتخرج اللواء علاء سليم، في كلية الشرطة عام 1984، وبدأ عمله بقسم مصر الجديدة، ثم التحق بمباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الخليفة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الوايلي، ثم رئيسا لمباحث مصر الجديدة، ثم انتقل للعمل بمصلحة الأمن العام، وساهم اللواء علاء سليم، في السيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وأعاد الهدوء لمنطقة المثلث الذهبى، وقضى على العصابات التي تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه، أثناء عمله مديرا لمباحث القليوبية كما تم منح اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية نوط الامتياز من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي .