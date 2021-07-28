الكاف يبرز توجيهات الشناوي للاعبي الأهلي خلال نهائي إفريقيا «فيديو»

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أبرز الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبارات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس.

الكاف يبرز توجيهات الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وظهر الشناوي خلال مباراة كايزر تشيفز خلال الفيديو وهو يقوم بتشجيع زملائه وبث الحماس وحسهم على التركيز خلال المواجهة ، ولعل من أبرز اللقطات التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي هي اللقطة بين الشناوي وأيمن أشرف والتي أشتهر بها الثنائي خلال الفترات الماضية.

ويستعرض دوت الخليج الفيديو الخاص باللاعبين :

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق الأول لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام في تمام السابعة من مساء الغد على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر المؤجلة من الدور الأول.

قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

موعد مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

وتقام المباراة بين الأهلي وأسوان في تمام السابعة مساء الغد على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز ، في المواجهة التي يحتكم لها محمد عادل الحكم الدولي، ويستعرض دوت الخليج معلق مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز.

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نادي اسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة، ويمتلك في جعبته 55 نقطة، في المركز الثاني من أصل 25 مباراة، ويدخل أسوان المباراة ويقع في المركز السادس عشر، برصيد 25 نقطة، من أصل 27 مباراة.

الأهلي يختتم تدريباته

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.