الاتحاد السكندري ينجح في تجديد عقد التوأم.. تفاصيل

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نحج مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن للاستمرار على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد التوأم حسام وإبراهيم، مع الاتحاد السكندري.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد السكندري، فإن إدارة الاتحاد أتمت اتفاقه مع حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، حيث تم تجديد تعاقدهما وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الرياضي القادم 2021 -2022.

جلسة الاتحاد مع التوأم

وعقد رئيس النادي جلسة مع التوأم "حسن" عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق لإنهاء ملف التجديد، وللاتفاق على كافة تفاصيل تجديد التعاقد، عقب التقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والتوأم على تجديد التعاقد لموسم جديد.

وقاد التوأم "حسن" فريق الاتحاد هذا الموسم، واستطاعا أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة والمتميزة التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري.

موعد تجديد عقد التوأم

وأشاد مصيلحي بتجديد التعاقد مع التوأم واستقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد، وتعد هي إحدى نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم القادم، وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لحسام حسن وإبراهيم حسن.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد يستعد لمواجهة الزمالك، يوم 6 أغسطس المقبل، في إطار الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الاتحاد والإسماعيلي

نجح الاتحاد السكندري تحقيق الفوز على الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

تقدم الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، عن طريق خالد قمر، من خلال تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا إلى صبري رحيل على الطرف الأيسر، ومن ثم أرسل كرة عرضية رائعة على رأس خالد قمر سددها برأسه داخل الشباك.