نشرة أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: تعليمات كارتيرون لإسلام جابر.. جلسة كارتيرون مع شيكابالا.. قياسات للحالة البدنية..موعد مباراة الزمالك وأبها السعودي ودياً

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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء على العديد من الأحداث داخل القلعة البيضاء، وخارجها، قبل لقاء غزل المحلة في الدوري الأحد المقبل، ويأتي على مقدمة أحداث اليوم، تحديد موعد ودية الفريق مع فريق أبها السعودي، قبل لقاء المحلة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك داخل وخارج النادي، على مدار اليم في تقرير مفصل.

ويأتي في مقدمة أحداث اليوم إعلان لنادي الأهلي مع المدير الفني السابق لكرة السلة بالنادي البيضاء.

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع أوجستي

كشف النادي الأهلي عن التعاقد بشكل رسمي مع أوجستي بوش المدير الفني السابق للزمالك والملقب بصانع سلة القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

جلسة كارتيرون مع شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

تعليمات كارتيرون لإسلام جابر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

قياسات للحالة البدنية

قام البرتغالي فيرناندو ريبيرو مدرب الأحمال بفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل قياسات للحالة البدنية للاعبين، وإعداد تقرير عنهم لتقديمه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

واطلع كارتيرون على نتائج القياسات البدنية للاعبين، حيث أشاد المدرب الفرنسي بالحالة البدنية القوية لهم خلال التدريبات الحالية بمعسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وأبها

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة السادسة مساء غد الخميس، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام أبها السعودي، التي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد.

الزمالك يحتفل بأعضائه فوق الستين

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك حفلا لعيد ميلاد الأعضاء فوق الستين مواليد شهر يوليو اليوم الأربعاء بالنادي النهري، وذلك في إطار الاحتفال بشكل دوري بأعياد ميلاد من تجاوز الستين بالأسبوع الأخير من كل شهر.