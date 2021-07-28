الزمالك يحتفل بأعضائه فوق الستين«صور»

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك حفلا لعيد ميلاد الأعضاء فوق الستين مواليد شهر يوليو اليوم الأربعاء بالنادي النهري، وذلك في إطار الاحتفال بشكل دوري بأعياد ميلاد من تجاوز الستين بالأسبوع الأخير من كل شهر.

ويستعرض دوت الخليج صور إحتفال الزمالك بالأعضاء فوق الستين.

وقدمت إدارة النشاط الاجماعي تورتة كبيرة للاحتفال بالأعضاء الذين حضروا الحفل.

وحضر الحفل العديد من أعضاء النادي للاحتفال بذويهم، وتتضمن الحفل فرقة موسيقى التخت الشرقي والدي جي.

واختتم الحفل بعزف الجيتار والغناء الغربي، وكان من ضمن المدعوين للاحتفال بعيد ميلاده الكابتن محمد توفيق نجم الزمالك السابق .

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع أوجستي

كشف النادي الأهلي عن التعاقد بشكل رسمي مع أوجستي بوش المدير الفني السابق للزمالك والملقب بصانع سلة القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

جلسة كارتيرون مع شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

تعليمات كارتيرون لإسلام جابر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

موعد مباراة الزمالك وأبها

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة السادسة مساء غد الخميس، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام أبها السعودي، التي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد.