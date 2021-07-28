جدة - نرمين السيد - اختار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء عاصم الشريف، مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضمن حركة تنقلات الشرطة 2021، المقرر تنفيذها بداية من أول أغسطس المقبل.





وسبق أن عمل اللواء الشريف داخل الإدارة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. وجاءت الحركة فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة، وتواكبت مع سياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللواء عاصم الشريف.. حامى الملكية الفكرية فى وزارة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.