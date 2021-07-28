فيديوجراف- حياة كريمة.. ميزانية بالمليارات لتحسين الكهرباء وتطوير الاتصالات

جدة - نرمين السيد - كما أنفقت المبادرة 36 مليار جنيه لرفع قدرة شبكات الكهرباء خلال 3 سنوات، واستهدفت مليون منزل لتطوير البنية التحتية المعلوماتية لها، وتخصيص 24 مليار جنيه لتطوير 51 مركزا فى المرحلة الأولى بحياة كريمة.

فى سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمشروع "سكن كريم"، الذى يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصرى.