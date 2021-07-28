فيديوجراف.. برنامج القراءة الموحد يعيد الثقة بين المواطن و«الكهرباء»

جدة - نرمين السيد - ويخرج البرنامج، الفاتورة بدقة عالية لاعتماده على التقاط صورة لعداد الكهرباء، كما يحتفظ بصورة العداد 3 أشهر ويقلل من تدخل العنصر البشرى.

وأعلنت وزارة الكهرباء، ارتفاع نسب التحصيل بفضل البرنامج الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.