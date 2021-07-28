جدة - نرمين السيد - استقبلت العاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، ووفد رفيع المستوى، وذلك فى إطار زيارته لمصر بهدف تعزيز سبل التعاون المستمر بين البلدين والاطلاع على أهم المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.





وقال خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الزيارة انطلقت بمنطقة الأعمال المركزية التى تحوى 20 برجا متعدد الاستخدام من بينهم البرج الأكثر ارتفاعًا بإفريقيا، واستمع الوفد إلى شرح تفصيلى لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة. وتفقد الوفد البرج الإيقونى من الطابق الـ52 ثم زار كاتدرائية ميلاد المسيح، تلاها الحى الحكومى وساحة الشعب ومبنى البرلمان المصرى، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حسن التخطيط ودقة التنفيذ كونها مدينة ذكية مستدامة، مبديًا رغبته فى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد برئاسة رئيس وزراء الكونغو يزور العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.