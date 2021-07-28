تعيين اللواء ناصر محيى الدين مساعدا للوزير للإعلام والعلاقات

جدة - نرمين السيد - اختار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء ناصر محيى الدين، مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة 2021، ليتم تنفيذها بداية من أول أغسطس المقبل.





والمعروف عن اللواء ناصر محيى الدين، أنه يحب عمله، ويتميز بالحسم والصرامة الشديدة. وراعت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى. وتتضمن حركة تنقلات الشرطة 2021 ترقيات لعدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة 2017 لرتبة النقيب. وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.



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