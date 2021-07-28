/642737/عملاء-اتصالات-مصر-يشتكون-من-الغاء-باقة-كونكت-اكس-ما-البديل
اشتكى عملاء شركة اتصالات مصر من الغاء باقة كونكت اكس بشكل مفاجئ مما أغضب عملاء اتصالات مصر، ولكن الشركة وضعت البديل.
دوت الخليج
اخبار اتصالات مصر
وكتب عميل اتصالات مصر: "هو انتم لغيتوا باقات كونكت اكس !!! مش موجودة لا في التطبيق و لا علي الداش بورد علي الويب في موقعكم".
بديل باقة كونكت اكس من اتصالات مصر
باقات كونكت و كونكت X اتلغت ودلوقتي بقي فيه باقات ميجا الجديده من سوبر كونكت لأول مرة في مصر بتقدملك مجموعات جديدة من التطبيقات تتحاسب عليه بنص ميجا بس بتجمع ما بين انواع كل التطبيقات وانت تقدر تختار المجموعة اللي بتناسب استخدامك ده غير انك ممكن تدخل تفصل مجموعتك بنفسك من علي My Etisalat App و التطبيقات اللي خارج المجموعة بتتحاسب بـ1 ميجا عادي. و مش بس كده كمان واتساب هيكمل معاك حتي لو وصلت ل100% من استهلاك باقتك علي سرعة مخفضة لغاية ميعاد تجديد الباقة يعني هتقدر تفضل دايما متواصل.
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