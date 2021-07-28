/642736/صالح-جمعة-يفقد-فرصة-الإنتقال-لنادي-الزمالك-تفاصيل

كشف الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا كليوباترا ، أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، أوضحت إصابتة بقطع فى وتر أكيلس، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

الإصابة تبعد صالح جمعة عن الزمالك

وكان صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، قد سقط من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الغياب أصبح انتقال صالح جمعة لصفوف نادي الزمالك شبه مستحيل في ظل انتهاء موسم اللاعب كرويا بسبب الإصابة ، وتوتر العلاقة بين مسئولي القلعة البيضاء وشيقيه من جانب أخر.

صالح جمعة يعلن رغبته في الإنتقال للزمالك بعد الرحيل عن الأهلي «فيديو»

وقال صالح جمعة خلال تصريحات تلفزيوينة : " لا أمانع من الإنتقال لنادي الزمالك ، وسبق وصرحت بذلك الأمر قبل ذلك ، لكن قرار الرحيل لالفارس الأبيض سيكون أهدا بكثير بعد الإنتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا".

صالح جمعة يكشف الإنتقال لصفوف الزمالك

وتابع صالح جمعة: " قرار الإنتقال لنادي الزمالك من خلال بوابة سيراميكا أفضل بكثير من الإنتقال له بعد التواجد في النادي الأهلي بشكل مباشر حتى لو بفسخ التعاقد أو بطريقة غير شرعية".

صالح جمعة يعلن اقترابه من ارتداء قميص الزمالك

وواصل صالح جمعة: "الجمهور في الوقت الحالي سيقدر فكرة الإنتقال لأنني حاليا لاعب محترف وألعب في نادٍ آخر".

وأتم: " الزمالك نادي كبير وبالتأكييد يشكل فارق لأي فرد يلعب داخله أو يرتدي قميصه خلال الفترات الحالية، وأنا لاعب محترف لذلك الإنتقال عن طريق سيراميكا كليوباترا تكون سهلة".

الجدير بالذكر أن صالح جمعة خاض مع النادي الأهلي 72 مباراة استطاع خلالها تسجيل 12 هدف ، وصناعة 13 في جميع المسابقات خلال 5 سنوات مع القلعة الحمراء.

على جانب أخر خاض صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا 16 مباراة سجل هدفا وصنع 2 خلال هذا الموسم مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين