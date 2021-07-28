عمر عصر يحقق إنجاز تاريخي لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو

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عمرعصر يحقق إنجازا تاريخيا

وودع عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما خسر أمام نظيره الصيني ما لونج، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

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تعرض عمر عصر إلى الهزيمة على يد نظيره الصيني ما لونج، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وانتهت المباراة بنتيجة 4/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: فوز ما لونج بنتيجة 11/9.

الشوط الثاني: فوز ما لونج بنتيجة 11/7.

الشوط الثالث: فوز ما لونج بنتيجة 11/6

الشوط الرابع: فوز عمر عصر بنتيجة 13/11

الشوط الخامس: غوز ما لونج 11/7

مشوار عمر عصر في اولمبياد طوكيو 2020

تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على نظيره السويدي ماتياس فالك، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة تنس الطاولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/3، لصالح عمر عصر، ليحقق إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصرية، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

التقى عمر عصر في الدور ثمن النهائي مع نظيره التايوني يوان تشونج، وحقق خلالها عصر الفوز في الشوط الحاسم، بعد التعادل 3/3، وانتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عمر عصر، وتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واخيرا التقى مع منافسه الصيني ما لونج، في الدور ربع النهائي

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.