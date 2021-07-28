دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للواء هشام أبو النصربعد حركة تنقلات الداخلية 2021

/642733/تحيا-مصر-ينشر-السيرة-الذاتية-للواء-هشام-أبو-النصربعد-حركة-تنقلات-الداخلية-2021

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2021، اليوم الأربعاء، وشملت الحركة تعيين اللواء شريف رؤوف مديرا لمديرية أمن جنوب سيناء، خلفا للواء أحمد الألفي.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

اللواء هشام أبو النصر

الحركة شهدت تعيين اللواء هشام أبو النصر مساعدا لوزير الداخلية مدير أمن مطروح، وذلك خلفا للواء عماد كدواني.

كان مدير أمن مطروح الجديد، اللواء هشام أبو النصر قبل ترقيته اليوم يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، بدرجة مدير عام (حكمدار قطاع شرق العاصمة).

كما كان أبو النصر، يشغل مدير شرطة المرافق بالقاهرة، قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أسماء حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

الاسماء لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد .

لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر .

لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية .

لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية .

لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية .

لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط .

لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية .

لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .

لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية .

لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان .

لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا .

لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج .

لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية .

لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .

لواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب .

لواء دكتور / وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة .

لواء / مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور .

لواء / ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .

لواء / عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.